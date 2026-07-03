Zonguldak’ta yıkım sırasında 2’nci Dünya Savaşı’ndan kaldığı düşünülen sığınak ortaya çıktı

Zonguldak'ın Merkez ilçesinde Madenci Anıtı karşısında bulunan Vakıflar İş Hanı’nın yıkımı sırasında uzun yıllardır kapalı halde bulunan bir girişin açığa çıkmasıyla yer altındaki yapı fark edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, söz konusu girişin bölgede bulunan diğer havalandırma bacaları ve farklı giriş noktalarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDEN KALDIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre yapının, 1943-1944 yıllarında devam eden 2’nci Dünya Savaşı sırasında olası hava saldırıları ve savaş şartlarına karşı sivillerin korunması amacıyla dönemin Sivil Savunma Teşkilatı tarafından inşa edildiği düşünülüyor.

Çevrede zaman içinde yapılan binalar nedeniyle girişlerinin kapandığı ve yapının uzun yıllar görünmez halde kaldığı öğrenildi.

Teknik incelemelerde sığınağın yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir yer altı koridor sisteminden oluştuğu belirlendi. Yeni Cami çevresindeki giriş ile çarşı içindeki diğer baca ağzı arasında yaklaşık 50 metrelik bağlantı koridoru bulunduğu, giriş kesitlerinin ise yaklaşık 18 metrekare olduğu kaydedildi. Ana galerilere bağlı çeşitli odaların da yer aldığı ifade edildi.

TESCİLE UYGUN OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLECEK

Ortaya çıkan yapının korunması amacıyla Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Çalışmalara İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun da katıldı. Kurulun hazırlayacağı raporla yapının tarihsel, mimari ve kültürel özellikleri değerlendirilerek tescile uygun olup olmadığına karar verilecek.

Sığınağın kültür varlığı olarak tescillenmesi halinde, mevcut mevzuat çerçevesinde alandaki uygulamaların yeniden ele alınması, devam eden inşaat sürecinin durdurulması ya da koruma esaslarına göre yeniden planlanması gündeme gelebilecek.