Haberler Dünyadan futbol

Paris Saint-Germain, Lorient karşısında iki puan bıraktı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 32. haftasında sahasında Lorient ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Lorient'i ağırladı.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Paris Saint-Germain'in gollerini 6. dakikada Ibrahim Mbaye ve 62. dakikada Zaire-Emery kaydetti.

Lorient'in golleri ise 12. dakikada Pablo Pagis ve 78. dakikada Tosin Aiyegun'dan geldi.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonuçla liderlik koltuğundaki PSG puanını 70'e yükseltirken, Lorient 42 puanla 9. sırada yer aldı.

GELECEK MAÇ

Gelecek hafta PSG sahasında Brest'i, Lorient ise deplasmanda Metz'i konuk edecek.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi