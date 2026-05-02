Milli para okçular, Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalya aldı

Türkiye, İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nı 3'ü altın toplam 10 madalyayla tamamladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Roma'daki organizasyonda milliler, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

ÖZNUR, İKİNCİ KEZ OLDU

Kadınlar para makaralı yay kategorisinde bireyselde altın madalya alan Öznur Cüre Girdi, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

10 MADALYA GELDİ

Ev sahibi İtalya'nın (11 madalya) ardından genel klasmanda ikinci sırada yer alan Türkiye adına madalya kazanan sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın madalya

Öznur Cüre Girdi ⁠(Para makaralı yay bireysel)

Merve Nur Eroğlu-Yağmur Şengül (Para klasik yay kadın çiftler)

Yiğit Caner Aydın-Şehit Kemikkıran (⁠W1 erkek çiftler)

Gümüş madalya

Öznur Cüre Girdi-Büşra Fatma Ün (Para makaralı yay kadın çiftler)

Zeynep Sena Saran-Nurşah Koçyiğit (W1 kadın çiftler)

Abdullah Yorulmaz-Kenan Babaoğlu (Para makaralı yay erkek çiftler)

Öznur Cüre Girdi-Abdullah Yorulmaz (⁠Para makaralı yay karışık takım)

Bronz madalya

Mustafa Birlik-Ensar Yılmaz (Para klasik yay erkek çiftler)

Ensar Yılmaz-Yağmur Şengül (Para klasik yay karışık takım)

Nurşah Koçyiğit-Yiğit Caner Aydın (⁠W1 karışık takım)