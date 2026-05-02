Haberler Futbol

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Temsilcimiz VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Imoco Conegliano'ya karşı tarihi bir geri dönüş yaparak 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final maçında temsilcimiz VakıfBank, Imoco Conegliano'yu 2-0'dan geri dönüp 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

İlk 2 seti 25-22 ve 25-18 kaybeden Vakıfbank, 3. sette 24-22 gerideyken 4 kez maç sayısını geri çevirip setlerde durumu 2-2'ye getirdi.

VAKIFBANK GERİDEN GELİP KAZANDI

4. seti 25-23 kazanan VakıfBank, karar setine kötü başlasa da 3-0'dan geri dönüp 6-5 öne geçti.

Set ortasında üst üste sayılar alarak farkı artıran Vakıfbank, son seti 15-11 kazanarak adını finale yazdırdı.

VakıfBank'ın finaldeki rakibi Eczacıbaşı - Scandicci maçının galibi olacak.

Kaynak: Ensonhaber