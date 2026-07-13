Merkez Bankası, Mayıs 2026 ödemeler dengesini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini paylaştı.

Mayıs ayında cari işlemler hesabı, 1 milyar 459 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 4 milyar 340 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ VERİLER

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mayıs ayında cari açık yaklaşık 37,3 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 74,4 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,5 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,1 milyar ABD doları ve 1,3 milyar ABD doları açık verdi.

HİZMETLER DENGESİ KAYNAKLI NET GİRİŞLER

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5 milyar 207 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 243 milyon ABD doları ve 3 milyar 815 milyon ABD doları oldu.

FİNANS HESABI

Finans Hesabı 2026 yılı Mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 5,3 milyar ABD doları, krediler 46,7 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,2 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 18,8 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 32,3 milyar ABD doları oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR KAYNAKLI NET ÇIKIŞLAR

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 455 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 296 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 751 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 143 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 184 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

PORTFÖY YATIRIMLARI

Portföy yatırımları, Mayıs ayında 3 milyar 69 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2 milyar 786 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 287 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 562 milyon ABD doları ve 860 milyon ABD doları net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 169 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

YURT DIŞINDAN KREDİ KULLANIMLARI

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 653 milyon ABD doları ve 755 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 180 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 1 milyar 775 milyon ABD doları ve 1 milyar 754 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 3 milyar 529 milyon ABD doları net artış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 3 milyar 300 milyon ABD doları net azalış oldu.

BEKLENTİLER

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti.. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 255 milyon dolar açık vereceğini öngörmüştü.