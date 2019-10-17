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109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 109 ton kaçak akaryakıta el konulurken, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

AA | 17.10.2019 - 11:50..
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Çambel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akaryakıt yapımında kullanılan kaçak ürünlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

109 TON AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 6 ton solvent türevi ürün ve 103 ton bitkisel atık yağ olmak üzere 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıştırma işleminde kullanılan makineye de el konuldu.

109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İş yeri sahibi Eray A. hakkında işlem yapıldı.

109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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