Günde 1 avuç beyaz leblebi tüketen yaşadı, o riskleri silip süpürüyor... Kuruyemişler arasında yüksek besin değerine sahip olan beyaz leblebi günde 1 avuç tüketildiğinde sağlığınız açısından nelere yarar sağlıyormuş nelere. 1 avucunda şifa olan beyaz leblebiyi düzenli tüketenler yaşadı. İşte, beyaz leblebinin faydaları…

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Nohudun kavurulması sonucunda elde edilen beyaz leblebiler kuru yemişler arasında sevilenler arasındadır. Yüksek besin değeri içerdiğinden vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini gidermede oldukça başarılıdır.

Özelliklede sporcuların egzersiz öncesi tüketmeyi tercih ettiği bu yemiş meğer o sağlık sorunlarının önlenmesinde de yardımcı oluyormuş.

İçeriğinde barındırdığı sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini sayesinde günde 1 avuç tüketildiğinde sağlığınız için adeta bir şifa deposu oluyor.

İşte, günde 1 avuç beyaz leblebi yemenin faydaları…

Her gün düzenli olarak tüketeceğiniz 1 avuç beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltıcı etkiler sunar.

Özellikle de diyet yapan kişiler tükettiği zaman yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi verir. Bu sayede kısa süre içinde kilo vermeye de yardımcı olur.

Zengin lif içeriği sayesinde kolesterol seviyesini dengede tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma riskinde azaltıcı etkiler sunar ve damar daralmasını önleyici etkilerde sunar.

İçerdiği antioksidanlar ve yağlar sayesinde cilt hücrelerinizin kısa sürede yenilenmesine yardımcı olur ve böylelikle kırışıklık gibi cilt sorunlarını önleyici etkiler sunar.

İçeriğinde barındığı kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığı için önemli katkılarda bulunur. Bu sebepten gelişim çağında olan çocukların ve hamilelerin tüketmesi oldukça faydalıdır.

Sodyum bakımında da zengin olan beyaz leblebi kandaki basıncı dengeler ve bu sayede yüksek tansiyon gibi durumlarda önlenmiş olur.