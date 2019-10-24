YPG Resulayn'da hastane altını köstebek yuvasına çevirdi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn’da PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntüledi.

BOMBALAR TESPİT EDİLDİ

Teröristlerin hastanenin zemin katında duvara açtığı büyük delikten geçildikten hemen sonra, iki ayrı tünel başlıyor.

İlçe merkezindeki tünel ağına bağlandığı tahmin edilen bu tünellerinin, teröristler tarafından yer altından hastaneye geliş gidişler sırasında kullanıldığı düşünülüyor.

Diğer taraftan, hastanede güvenlik önlemleri alan Suriye Milli Ordusu askerleri, tünelin girişine tuzaklanmış bombalar tespit etti.

HASTANE YENİDEN HİZMET VERECEK

Arama tarama faaliyetlerinin bitmesinden ve binanın güvenli hale getirilmesinden sonra hastanenin yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.

Teröristlerin, Resulayn’dan çekilmeleri sırasında da tünellerden hastaneye geçip toplandıkları ve buradan araçlarla çıktıkları öğrenildi.

Resulayn hastanesinin altında teröristlere ait tüneller bulundu VİDEO