Sivas'ta görme engelli yaşlı, 3. kattan düşerek öldü 3. kattaki evinin balkonundan düşen görme engelli İbrahim Gürdaş, yaşamını yitirdi.

DHA

Bugün saat 18.30 sıralarında Sivas'ın Alibaba Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın bahçe kısmında İbrahim Gürdaş'ın(85) zeminde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

3. katın balkonundan düştüğü belerilendi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Adeli Gürdaş ile yaşayan İbrahim Gürdaş'ın, yapılan ilk incelemede 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştüğü belirlendi.

Gürdaş'ın cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)