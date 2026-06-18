14 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi
TBMM Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 ayrı dokunulmazlık dosyası sunuldu.
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Özgür Özel hakkında yeni gelişme..
Son zamanlarda CHP'deki yolsuzluk, rüşvet skandalları sonrası çıkan mutlak butlan kararına tepkileriyle konuşan Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılıyor.
Özgür Özel ile İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14ayrı dokunulmazlık dosyası hazırlandı.
DOKUNULMAZLIK DOSYASI MECLİS'TE
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a gönderildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi