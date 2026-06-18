İstanbul’dan San Francisco’ya giden uçaklarda milli takım coşkusu

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Milli heyecan sürüyor...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan A Milli Takım ikinci maçına çıkıyor.

RAKİP PARAGUAY

D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

TARAFTARLAR ABD'YE AKIN ETTİ

Kritik maç öncesi ise adeta Türkiye'den ABD'ye taraftarlardan akın var.

Özellikle dün ve bugün İstanbul’dan kalkan uçaklarda milli takımı desteklemek isteyen taraftarlar San Francisco’ya akın etti.

UÇAK İÇERİSİNDE TEZAHÜRATLAR

A Milli Takım'ın Paraguay ile oynayacağı maç için yolculuk eden taraftarların desteği uçak içinde başladı.

Uçak içerisinde hep birlikte ay yıldızlı ekip için tezahüratlar yapıldı.

MİLLİ TAKIM MAÇA HAZIR

İlk karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, gruptaki kaderini yakından ilgilendiren mücadele öncesinde San Francisco'ya geçti.

Phoenix'teki hazırlıklarını tamamlayan milli takım kafilesi, otobüsle Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçti.

Ay-yıldızlıları taşıyan uçak TSİ 21.00'de San Francisco'ya hareket etti.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.

PARAGUAY MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ

Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçına Bay Area Stadı ev sahipliği yapacak.

Kritik mücadele, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da başlayacak.

Avustralya karşısında puan çıkaramayan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Paraguay karşısında alacağı sonuçla gruptaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.