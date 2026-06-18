Donald Trump: NATO'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan için katılıyorum

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NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Zirvede savunma harcamaları, Avrupa'nın kendi güvenliğini üstlenme kapasitesi, bölgesel krizler ve ittifakın geleceği ele alınacak.

"TRUMP, ZİRVEYE SADECE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN KATILIYOR"

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, ABD Başkanı Donald Trump da katılacak.

Middle East Eye'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın; katılımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapacağını söyledi.

"KATILIMINI MÜMKÜN KILAN EN ÖNEMLİ FAKTÖR CUMHURBAŞKANIMIZ"

Bakan Fidan açıklamasında, şu sözleri kullandı:

"Birçok Avrupa ülkesi, toplantının Türkiye'de, Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde yapılacak olmasının, Trump'ın zirveye katılımını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor."

Fidan, zirvede hem Avrupa hem de ABD bakış açılarının ele alınacağını belirterek, ABD başkanının toplantılara katılmaması durumunda sorunların çözülemeyeceğini sözlerine ekledi.

SAVUNMA HARCAMALARINI YÜZDE 5'E ÇIKARMALARINI TALEP EDİYOR

Trump yönetimi, NATO müttefiklerini uzun süredir yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini yetersiz buluyor ve bunu yüzde 5’e çıkarmalarını talep ediyor.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 18 Haziran'da Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında, Avrupa ülkelerinin yetersiz harcaması durumunda ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını ve katkılarını gözden geçireceğini açıkladı.

TÜRKİYE YÜZDE 2 HEDEFİNİ 2 YIL ÖNCE AŞMIŞTI

Pete Hegseth, bazı müttefiklerin İran savaşı sırasında ABD güçlerine üs erişimi sağlamamasını da 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Bu gerilimlere rağmen Türkiye, NATO'nun yüzde 2 hedefini 2024'te aşmış ve yüzden 5 hedefine odaklandığını belirtmişti.