15 Temmuz 2026 İstanbul'da kapatılan yollar: 03.00'te başlıyor

15 Temmuz 2016'nın üzerinden tam 10 yıl geçti.

Hain darbe girişimi, her yıl anma etkinlikleriyle hatırlanıyor.

İstanbul Valiliği, bu yılki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu etkinliği nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.

KAPATILAN YOLLAR

Beşiktaş İlçesinde;

• Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım

• Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım

• Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım

• Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

• Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde;

• D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii

• D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii

Üsküdar İlçesinde;

• Beylerbeyi Köprü Katılım

• Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım

• Altunizade Kavşak

• Tophaneli Caddesi Köprü Katılım

METRO UZATILDI

Alınan karar doğrultusunda, hat güzergahındaki hareketlilik nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferler; 14 Temmuz Salı'yı 15 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece ile 16 Temmuz Perşembe'yi 17 Temmuz Cuma'ya bağlayan gecelerde saat 01.00'e kadar uzatıldı.