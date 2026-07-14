15 Temmuz Anma Koşusu ne zaman, saat kaçta? İşte başlangıç ve bitiş noktası

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek anma etkinlikleri arasında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü için geri sayım başladı.

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona bu yıl da yoğun ilgi bekleniyor.

Aynı zamanda, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar yürüyüşün tarihini, saatini, başlangıç noktasını ve güzergahını araştırıyor.

Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü ne zaman, nerede yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

15 TEMMUZ KOŞUSU NE ZAMAN 2026

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yaptığı açıklamada 15 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da Zincirlikuyu'dan başlayacak yürüyüşün 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona ereceğini söyledi.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek organizasyona katılanlara hatıra madalyası ile çeşitli hediyeler verileceğini ifade eden Karadağ, şunları söyledi:

"Milletimizin iradesini, sarsılmaz duruşunu ve aziz şehitlerimizin hatırasını bir kez daha gururla yad etmek üzere büyük bir anlam taşıyan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü'nü gerçekleştireceğiz. Bu kıymetli organizasyon, sporcularımız için bir rekabet alanı ya da bir yarış değil, bir milletin onur yürüyüşüdür. 'İrade Bizim, Zafer Bizim' şiarıyla, demokrasimize sahip çıkan kahramanlarımızın izinde, tek yürek olarak adımlayacağız."

Yürüyüşe katılım başvurusu, "https://kosu.taf.org.tr/yarisma_detay.php?id=172" internet adresinden yapılabilecek.