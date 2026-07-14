15 Temmuz anma mesajları 2026: 15 Temmuz ile ilgili resimli sözler

Milli iradenin en güçlü sembollerinden 15 Temmuz, onuncu yılında anılıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını simgeleyen önemli günlerden biri.

Bu anlamlı günde, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler rahmetle yad edilirken, gaziler de minnet ve saygıyla anılıyor.

Vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarında paylaşabilecekleri anlamlı sözleri, anma mesajlarını ve resimli 15 Temmuz mesajlarını araştırıyor.

İşte, en yeni ve resimli 15 Temmuz mesajları...

15 TEMMUZ ANMA MESAJLARI 2026

15 Temmuz'da canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.

Milletimizin iradesine sahip çıktığı 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Vatan sevgisinin, cesaretin ve dayanışmanın simgesi olan 15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve dualarla anıyoruz.

Aynı bayrağın altında, aynı vatan sevgisiyle kenetlendiğimiz sürece hiçbir güç birlik ve beraberliğimizi bozamaz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.

15 Temmuz, milletimizin ortak iradesinin ve sarsılmaz dayanışmasının tarihimize altın harflerle yazıldığı gündür. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanları ve 15 Temmuz'da demokrasi uğruna can veren tüm şehitlerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyoruz.

Birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 15 Temmuz ruhu; kardeşliğin, dayanışmanın ve milli iradenin en güçlü sembolüdür.

Geçmişten aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyor, 15 Temmuz'da demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 15 Temmuz'u saygıyla anıyoruz.

15 Temmuz, milletimizin tek yürek olarak tarih yazdığı gündür. Demokrasiye sahip çıkan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz sonsuz olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygıyla anıyoruz.

Vatan sevgisiyle yazılan destanlar unutulmaz. 15 Temmuz'un kahramanlarını rahmet, minnet ve dualarla anıyor; milli birlik ruhunu daima yaşatıyoruz.

Milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlendiği 15 Temmuz'un yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırladığımız bu anlamlı günde, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz.

15 Temmuz'u yalnızca bir tarih değil; birlik olmanın, dayanışmanın ve vatan sevgisinin nesilden nesile aktarılacak güçlü bir sembolü olarak anıyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyoruz.