15 Temmuz gazisi Turgut Aslan: FETÖ beni infaz listesinin en başına yazmıştı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin simge isimlerinden biri olan 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, hain kalkışma gecesinde yaşadıklarını ve FETÖ ile yıllar süren mücadelesini anlattı. Keçiören'deki 15 Temmuz Anıt Parkı'nda açıklamalarda bulunan Aslan, darbe girişimi öncesinde örgütle ilgili hazırladığı rapor nedeniyle hedef haline geldiğini, darbe gecesi ise infaz edilmek istendiğini söyledi.

"ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK ÜZERİNE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NA GİTTİM"

Aslan, 15 Temmuz gecesi Ankara'da yaşanan olağan dışı hareketliliği fark etmesi üzerine koruması Hasan Gülhan ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na gittiğini belirtti.

Binaya girişte darbeci askerlerle karşılaştığını anlatan Aslan, eski Kurmay Albay Erkan Öktem'in kendisine "Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koydu" dediğini aktardı.

Bunun üzerine "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek tepki gösterdiğini ifade eden Aslan, kısa süre sonra kendisi ve korumasının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"ÖNCE KORUMAMI ŞEHİT ETTİLER, SONRA BAŞIMA ATEŞ ETTİLER"

Darbeciler tarafından ellerinin bağlandığını ve gözlerinin kapatıldığını anlatan Aslan, yaşadığı infaz girişimini şu sözlerle anlattı:

"Bana 'Seni öyle bir yere göndereceğiz ki hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak' dediler. Önce korumam Hasan Gülhan'ı şehit ettiler. Ardından başıma ateş ettiler. Öldüğümü zannederek beni olay yerinde bıraktılar."

Ağır yaralı olarak bulunan Aslan, kendisine ulaşıldığında şehadet getirdiğinin söylendiğini belirterek hastaneye kaldırıldıktan sonra uzun ve zorlu bir tedavi sürecine girdiğini ifade etti.

DÖRT BEYİN AMELİYATI, ÜÇ AYLIK KOMA

Başından aldığı kurşun yarası nedeniyle hayati tehlike geçirdiğini anlatan Aslan, tedavi sürecinde dört beyin ameliyatı geçirdiğini ve yaklaşık üç ay komada kaldığını söyledi.

Komadan uyandığında ilk olarak darbe girişiminin akıbetini sorduğunu dile getiren Aslan, girişimin başarısız olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığını belirtti.

"Asıl kazanan milletimiz ve demokrasimiz oldu." diyen Aslan, ailesinin desteği sayesinde yeniden hayata tutunduğunu ve eski sağlığına büyük ölçüde kavuştuğunu ifade etti.

"FETÖ RAPORUNDAN SONRA HEDEF HALİNE GELDİM"

FETÖ ile mücadelesinin darbe girişiminden yıllar önce başladığını anlatan Aslan, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla örgüte ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladığını söyledi.

Yaklaşık 60 sayfalık raporun sonunda FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğuna ilişkin değerlendirmeye yer verdiğini belirten Aslan, hazırladığı çalışmanın daha sonra soruşturma dosyaları ve iddianamelerde kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Aslan, "Tutuklamalar başlayınca Fethullah Gülen beni infaz listesinin başına yazmıştı." dedi.

"DAHA ÖNCE DE SUİKAST GİRİŞİMLERİYLE KARŞILAŞTIM"

Sadece darbe gecesinde değil, öncesinde de çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirten Aslan, FETÖ mensuplarının aracını kurşunladığını söyledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaptığı dönemde de teröristler tarafından suikast girişimine uğradığını ifade eden Aslan, saldırganların silahlarının tutukluk yapması nedeniyle kurtulduğunu anlattı.

Darbe gecesinde de darbecilerin kendisini özellikle pencere önüne bıraktığını belirten Aslan, bunun dışarıdan gelebilecek kurşunlarla hayatını kaybetmesini amaçlayan bir plan olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

"MİLLETİN DİRENİŞİ DARBEYİ ENGELLEDİ"

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında en büyük payın milletin gösterdiği kararlı duruş olduğunu vurgulayan Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının ardından vatandaşların meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Türk milletinin iradesine sahip çıkmasının darbecilerin planlarını bozduğunu ifade eden Aslan, 15 Temmuz'un bu yönüyle Türkiye demokrasi tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

"HER ZAMAN UYANIK OLMALIYIZ"

Şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getiren Turgut Aslan, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Aslan, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların aziz hatırasını yaşatmalı ve ruhları için dua etmeliyiz. Geçmişten ders çıkararak her zaman dikkatli olmalı, ülkemize yönelik tehditlere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.