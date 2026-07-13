15 Temmuz şehidi İlhan Varank dualarla anıldı

Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti.

FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirme girişimi, vatandaşların cesur müdahalesi ile geri püskürtüldü.

Yaşanan vahim olayda çok sayıda vatandaş şehit olurken bu kahraman isimlerden biri de TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın ağabeyi İlhan Varank oldu.

DUALAR OKUNDU

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın ağabeyi İlhan Varank ve tüm 15 Temmuz şehitleri için Şehzadebaşı Camii’nde, Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı düzenlendi.

Anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu katıldı. Programda ayrıca; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de yer aldı.

"ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE ÜSTESİNDEN GELDİK"

Anma programında konuşan Mustafa Varank, “Rabbim, bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bir daha bu acıları göstermesin. Milletimize de böyle her zorlukta bu feraseti göstermeyi nasip etsin.

Çünkü milletimiz, şehitlerimiz sayesinde bu darbenin üstesinden geldik.” dedi.

"EN YÜCE MAKAM"

Varank, her bir şehidin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak “Ailemizin bir ferdinin şehit olması tabii ki bize farklı bir acı yaşatıyor. Biz de bunun şuuruyla hareket etmeye çalışıyoruz.

Çünkü inanıyoruz ki; Rabbimizin bir insanoğluna nasip edebileceği en yüce makam şehitlik.” diye konuştu.

SARAÇHANE’DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. İlhan Varank, bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine karşı çıkarken Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeciler tarafından şehit edildi.