NATO Zirvesi'nde Donald Trump'a verilen tabancanın altın kaplama olduğu iddia edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan liderlere isim yazılı özel üretim revolver hediye etti.

Liderlere hediye edilen silahın, Türk savunma sanayiinin 1990'larda ürettiği Gümüşay .357 Magnum revolveri olduğu ortaya çıktı.

DİĞERLERİNDEN DAHA ÖZEL VE FARKLI

Ancak Middle East Eye haber sitesi, liderlere hediye edilen silahlardan bir tanesinin diğerlerinden daha özel ve farklı olarak hazırlandığını iddia etti.

Habere göre ABD Başkanı Donald Trump'a hediye edilen tabanca özel olarak hazırlandı.

TABANCANIN KABZASI ALTIN KAPLAMA OLARAK YAPILDI

Yurt dışı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre Donald Trump'a verilen tabancanın kabzası, altın kaplama olarak hazırlandı.

"ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN İLK REVOLVER TİPİ TABANCA"

Tabanca, tüm liderlere olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump'a da üzerinde Türk bayrağı ve NATO logosunun bulunduğu bir ahşap kutuda, "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca" notuyla birlikte verildi.

Beyaz Saray, konuyla ilgili yorumlara yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

ABD FEDERAL YASALARI

İddiaların ardından ABD federal yasalarındaki bazı kurallar dikkat çekti.

ABD HÜKÜMETİNE ÖDEME YAPILMAZSA SİLAHIN MÜLKİYETİ TRUMP'TAN ÇIKABİLİR

ABD federal kurallarına göre, değeri 525 doları aşan yabancı devlet hediyeleri, alıcı bunların belirlenen değerini devlete ödemediği sürece ABD hükümetinin mülkiyetine geçiyor.

Bu nedenle Donald Trump'ın, revolvere tamamen sahip olmak istemesi durumunda silahın belirlenen değerini ödeyerek satın alması gerekecek.