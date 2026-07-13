GSB 600 sözleşmeli personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer almak üzere yeni personeller aranıyor.

Türkiye genelindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 600 sözleşmeli personel alınacak.

Peki, başvuru süreci nasıl işleyecek ve adaylardan hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar...

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Adaylar, başvurularını 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 saat 17.00’de sona erecek süre içerisinde Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KPSS puanı ve sözlü sınav detayları

Alım süreci, adayların 2024 yılı KPSS B grubu P3 puanları esas alınarak yürütülecek. Her grup ve il için belirlenen kontenjan sayısının 3 katı kadar aday, başarı sırasına göre sözlü sınava davet edilecek.

Başvuru şartları

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması,

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden ihraç edilmemiş olması,

Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması şartları aranıyor.

Başvuru sonuçları ve sınavla ilgili tüm bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden takip edilebilecek. Adaylara ayrıca bir posta gönderilmeyecek.