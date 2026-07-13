Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli sedanı Jetta M6 Çin'de ortaya çıktı

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın yasal kayıtlarında görülen Jetta M6 modelinin, 2026 yılının ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor.

Fastback tasarıma sahip olan elektrikli sedan model, 2.820 mm dingil mesafesiyle geniş bir iç kabin alanı vadediyor.

MOTOR VE BATARYA ÖZELLİKLERİ NETLEŞTİ

Tek motorlu bir konfigürasyonla gelen araç, kullanıcılara 113 kW ve 145 kW olmak üzere iki farklı güç çıkışı alternatifi sunacak.

Maksimum 172 km/s hıza ulaşabilen modelin lityum iyon bataryaları yerli üretici Calb tarafından sağlanacak ve FAW-Volkswagen tesisinde monte edilecek.

TEKNİK DETAYLAR

Donanım seviyesine bağlı olarak ağırlığı 1.557 ile 1.628 kilogram arasında değişen araçta, 17 ve 18 inç boyutlarında jant seçenekleri yer alıyor.

Tüketiciler bu yeni sedanı isteğe bağlı olarak panoramik açılır tavan, köpekbalığı yüzgeci anten ve yan çamurluk kameralarıyla da özelleştirebilecek.

Jetta, yaklaşık 15 bin dolar seviyesindeki fiyat segmentine giriş yaparak doğrudan Çinli yerli elektrikli araç üreticileriyle rekabet etmeyi amaçlıyor.