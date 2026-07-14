15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, ne zaman açılacak? Valilik duyurdu...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek anma programları nedeniyle bazı yol ve güzergahlarda geçici trafik düzenlemeleri yapıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile trafik detayları paylaşıldı.

Köprüyü kullanacak olan yolcular, güzergahın açık olup olmadığını sorguluyor.

Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün kapalı mı, saat kaçta trafiğe açılacak? İşte, son bilgiler...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAPATILDI MI

İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacağı kaydedildi.

Metrobüs seferlerinin Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir."