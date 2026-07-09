15 Temmuz şehitleri İstanbul'da anılacak

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İstanbul Valiliği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla kentte birçok etkinlik düzenlenecek.

Bu kapsamda 10 Temmuz'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 'Kutlu Mabed Kutlu Vefa' programında şehitler için 253 hafız ile hatim okunacak ve duası yapılacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek 'Şehit ve Şahit' programında ise şehitlerin yakınları ve gaziler yaşadıklarını anlatacak.

KÖPRÜLERE BAYRAK ASILACAK

Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerine 11 Temmuz'da Türk bayrağı asılacak.

Ayrıca 11-16 Temmuz tarihleri arasında 'Aynı Can Aynı Kan' programı kapsamında Üsküdar ve Taksim meydanlarında kurulacak çadırlarda kan bağışı yapılabilecek.

AKM'den başlayıp 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erecek 15 Temmuz Bisiklet ve Motosiklet Korteji etkinliği 12 Temmuz'da yapılacak.

Yine AKM'de 13 Temmuz'da '253 Şehit 253 Portre' resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Sepetçiler Kasrı'nda 13 Temmuz'da şehit yakınları, gaziler ve aileleri yemek programında bir araya gelecek.

Etkinlikler kapsamında 14 Temmuz'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Gecesi Fotoğraf Sergisi, Biruni Üniversitesi'nde 15 Temmuz Sempozyumu, Rami Kütüphanesi'nde 'Birlikte-Bir Gecede Birleşen İrade' konulu liseler arası resim yarışması ödül töreni ile Zeytinburnu ve Yakacık'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 15 Temmuz etkinlikleri gerçekleştirilecek.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da ise Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği ziyaret edilecek, Zincirlikuyu'dan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü düzenlenecek.

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nda taksi korteji yapılacak.

Üsküdar ve Taksim Meydanı'nda Sessiz Tanıklık Enstalasyonu ve Deneyim Alanı ziyarete açılacak.

Öğle namazından önce 29 ilçede mevlid programı düzenlenecek.

Ortaköy Camisi avlusunda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' tekne korteji yapılacak.

İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarında İl Jandarma Komutanlığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açılacak.

Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde '15 Temmuz Her Yerde' temasıyla mapping gösterisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında ışıklı drone gösterisi yapılacak.

Fatih Camisi ve Anıtpark'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programı düzenlenecek.

16 Temmuz'da şehit aileleri Sarıyer Sahili'nden kalkacak vapurla İstanbul gezisi yapacak.

17 Temmuz'da ise İstanbul Valiliği'nde yabancı basın mensupları için program düzenlenecek.