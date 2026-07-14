15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi: 2026 İstanbul İETT, metro ve metrobüs tarifesi

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yarın kutlanacak.

Resmi tatil olması nedeniyle şehir içi ulaşımı kullanacak olan İstanbullu, Ankaralı ve İzmirli vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının yarın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava olacak mı?

15 Temmuz Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Çarşamba günü bazı raylı sistem hatlarında yolculuklar ücretsiz gerçekleştirilecek.

15 Temmuz’da ücretsiz hizmet verecek hatlar şunlar:

Marmaray (İstanbul)

Başkentray (Ankara)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebebiyle 31 Temmuz tarihine kadar tüm yolculara ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.