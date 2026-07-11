15 Temmuz'un ikiz şehitlerinin babası: Allah bizi vatansız, yurtsuz bırakmasın

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen şehit ailelerinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Ankara'da darbecilerin Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği hava saldırısında şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, evlatlarının Adana'daki kabri başında hem özlemini dile getirdi hem de yaşadığı acıyı anlattı.

ŞEHİT EVLATLARININ KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ

15 Temmuz 2016 gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, yaklaşan anma programları öncesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan evlatlarının kabirlerini ziyaret etti.

Dualar eden ve mezar başında gözyaşlarına hakim olamayan Oruç, her hafta özellikle cuma günleri evlatlarını ziyaret ettiğini belirterek, aradan geçen yılların özlemi azaltmadığını söyledi.

"HER HAFTA GELİP EVLATLARIMLA KONUŞUYORUM"

Evlatlarının yokluğuna alışamadığını ifade eden Hacı Ali Oruç, mezarlık ziyaretlerinin kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Her hafta kabristana geldiğini anlatan Oruç, evlatlarıyla manevi bağını hiç koparmadığını belirterek, onların mezarı başında konuştuğunu ve hasret giderdiğini söyledi.

Yaşadığı acının tarif edilemeyeceğini vurgulayan acılı baba, yıllardır gözlerinin yolda kaldığını ifade ederek, darbe girişiminden sorumlu olanlara yönelik tepkisini de dile getirdi.

"İKİ KARDEŞ BİRLİKTE DOĞDU, BİRLİKTE ŞEHİT OLDU"

İkiz kardeşlerin yaşamlarının her döneminde birbirlerinden ayrılmadığını anlatan Hacı Ali Oruç, bu birlikteliğin şehadetle de devam ettiğini söyledi.

Evlatlarının cuma günü dünyaya geldiğini ve yine bir cuma günü şehit olduklarını belirten Oruç, şehitlik makamının büyük bir onur olduğunu ifade etti. İki kardeşin birlikte göreve başladığını ve aynı saldırıda şehit düştüğünü hatırlatan Oruç, bunun kendisi için hem büyük bir gurur hem de tarifsiz bir acı olduğunu dile getirdi.

"TORUNUM VE GELİNİM OĞLUMUN EMANETİ"

Şehit polis memuru Ahmet Oruç'un geride bıraktığı 10 yaşındaki kızına ve gelinine sahip çıkmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüğünü söyleyen Hacı Ali Oruç, oğlunun emanetlerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını ifade etti.

Kabir ziyaretlerinde oğluna seslendiğini anlatan Oruç, torunu ve gelininin her zaman yanında olacağını, onları son nefesine kadar koruyup desteklemeye devam edeceğini söyledi.

"HAKKIMIZI ASLA HELAL ETMİYORUZ"

15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularına yönelik tepkisini dile getiren Hacı Ali Oruç, yaşadıkları acının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Şehit ailelerinin ortak duygusunun aynı olduğunu ifade eden Oruç, yaşananların telafisinin mümkün olmadığını söyledi. Vatan uğruna evladını toprağa verdiğini vurgulayan acılı baba, vatanın varlığının her şeyden önemli olduğunu dile getirerek, gerektiğinde kendisinin ve hayatta olan oğlunun da aynı uğurda can vermeye hazır olduğunu ifade etti.

"ALLAH BİZİ VATANSIZ, YURTSUZ BIRAKMASIN"

Şehit ailelerinin yaşadığı acının ancak yaşayanlar tarafından anlaşılabileceğini söyleyen Hacı Ali Oruç, anne ve babaların evlatsız, çocukların babasız, eşlerin ise hayat arkadaşlarından mahrum bırakılmasının unutulacak bir acı olmadığını belirtti.

Duygularını, "Ben evladımı vatan için verdim. Vatanım olmazsa yaşayamam ama evlatsız yaşamaya razıyım. Allah bizi vatansız, yurtsuz bırakmasın." sözleriyle dile getiren Oruç, darbe girişiminin sorumlularına hakkını hiçbir zaman helal etmeyeceğini ifade etti.

15 Temmuz'un üzerinden geçen yıllara rağmen şehit ailelerinin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Hacı Ali Oruç, birlik ve beraberliğin korunmasının, benzer acıların bir daha yaşanmaması için en büyük temennileri olduğunu sözlerine ekledi.