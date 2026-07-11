Özgür Özel'e 'yeni parti' iddiaları soruldu: Bu konuda hazırlık yapıyoruz

CHP'de iç karışıklık devam ediyor.

Mahkemenin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin 'mutlak butlan' kararı sonrası göreve gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 'arınma' vurgusuyla çalışmalarına devam ediyor.

Partililer, partililerle hem zaman zaman fiziken hem de sözlü olarak kavgasını sürdürürken, CHP'nin Genel Merkezi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredilmesiyle öne sürülen 'yeni parti' iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

Özgür Özel'e sık sık sorulan ve 'B' planı olarak görülen yeni partiyle ilgili çeşitli iddialar da gündeme geliyor.

YENİ PARTİ İDDİALARI SORULDU

Özel son olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ve muhabiri Sarp Sağkal'ın 'yeni parti'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel'i destekleyen partililerin bazılarının yeni partinin bir an önce kurulmasını savundukları ancak bazılarının ise CHP'de kalınması gerektiği söylemlerinin olduğu aktarılan Özel'e 'yeni parti' konusuna nasıl baktığı soruldu.

"PARTİYİ BIRAKMA DİYENLERİN ORANI DEĞİŞTİ"

Kararın ardından partide kalması gerektiğini savunanların oranının bugünlerde düştüğüne işaret eden Özel, şu sözleri kullandı:

"Butlan kararından sonra partiden çıkıp yürüyüşe başladığımızda ilk duyduğum sözlerin yüzde 90'ı "Partiyi bunlara bırakma"ydı. Sonra bu oran değişti. Bir ara yüzde 50-50’ye geldi. Şimdi yeni partiyle ilgili beklenti ve aceleyi duyuyorum. Anketlerde yüzde 70 civarı yeni parti söylemi var. Sahada kendi ölçümüm yüzde 80’e 20'ye döndü.

"BU KONUDA BİR HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Eldeki imzaları işleme koymadıkça, sağır duvara dönüldükçe yeni parti beklentisinin sahada kuvvetlendiğini görüyorum.

Bu konuda bir hazırlık yapıyoruz. Çünkü bugünden yarına; bir tüzüğü, programı, hedefleri, ismi, logosu olması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız bu konuyu çalışıyor.

Bütün anketler CHP butlan yönetiminde kalınca baş aşağı çakıldığını gösteriyor. Bunun için bir takım hazırlıklar yapmak lazım. Temelde bir yeni parti kuruluş süreci var.

"SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİ OLAN BİR PARTİYİ HAZIR ETMEK LAZIM"

Eğer CHP'den ayrılırsak kurulan yeni partinin genel başkanı olacağım, sıfırdan yeni bir parti kuracağız. O partinin örgütlenmesini tamamlayıp, seçime girme yeterliliğine kavuşturacağız.

Burada haklı endişe, "Baskın seçim olursa ne olacak?" Onun için seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiyi hazır etmek lazım. Biz o partiye geçmeyeceğiz.

Partide geçmişte görev almış, şu an aktif siyasette olmayan arkadaşlarımızın genel başkan ve yönetici olduğu; bir baskın seçimde hepimizin katılacağı bir alternatifi hazır tutacağız. Ama bu felaket senaryosu için.