ABD'de demir cihaza bağlı son kişi olan kadın hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan Martha Ann Lillard, 1953 yılında henüz 5 yaşındayken çocuk felcine yakalandı.

Hastalık nedeniyle bilincini kaybeden, kolları ve bacakları felç olan Lillard, dönemin en yaygın tedavi yöntemi olan ve tüm vücudu vakumlayarak akciğerlerin hava almasını sağlayan demir akciğer cihazına yerleştirildi.

78 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatının büyük bölümünü "demir akciğer" adı verilen mekanik solunum cihazının içinde geçiren Martha Ann Lillard, 78 yaşında öldü.

Lillard'ın, yaklaşık 80 yıllık cihazının arızalanmasının ardından tamir edilememesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

PAUL ALEXANDER DE 2 YIL ÖNCE YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD'nin Texas eyaletindeki Dallas kentinde yaşayan Paul Alexander, 1952'de henüz 6 yaşındayken çocuk felcine yakalanmıştı.

Doktorlar, Alexander'ın ciğerlerindeki tıkanıklığı temizlemek için trakeotomi operasyonu yapmış, ardından Alexander'ı, felç nedeniyle kas kontrolünü kaybeden kişilerin solunum yapmasına olanak tanıyan demir akciğer makinesine yerleştirmişti.

ABD'li Paul Alexander, 2024 yılında 78 yaşında hayatını kaybederek, "cihaz içerisinde en uzun süre kalan hasta" oldu.

ABD'DE ÇOCUK FELCİ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de 1950'li yıllarda görülen çocuk felci salgını nedeniyle çok sayıda çocuk yaşamını yitirmiş ya da felç kalmıştı.

Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsü, önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.

Aşıyla önüne geçilebilen çocuk felci, dünyanın sadece birkaç ülkesinde halen görülüyor.