15 Temmuz'un kahramanları: 251 şehit unutulmadı, unutulmayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu askerler, İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nü kapatarak darbe teşebbüsünü başlatırken, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok noktada tanklar ve silahlar sivillere yöneltildi.

BAZI İSİMLER ASLA UNUTULMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milyonlarca vatandaş ile güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı.

Milletin iradesini hedef alan hain kalkışmada 251 kişi şehit olurken, 2 bin 703 vatandaş yaralanarak gazi oldu.

15 Temmuz'da vatanı, bayrağı, demokrasiyi ve milli iradeyi korumak için canlarını feda eden 251 şehit ile fedakârlıklarıyla destan yazan 2 bin 703 gazi, aradan geçen 10 yıla rağmen minnet ve rahmetle anılıyor.