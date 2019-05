Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hava savunma sistemi ihtiyacı ve S-400'lere ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

"KİMSEYİ TEHDİT ETMİYOR"

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle ciddi bir hava uçak ve füze tehdidi altında. Askeri olarak görüyoruz. 82 milyon insanımızı korumak ve kollamak için hava savunma sistemi kurma ihtiyacımız açık. Bunu da sağ olsun NATO Genel Sekreteri her seferinde dile getiriyor. Bu savunma sistemi, kimseyi tehdit etmiyor. Biz kimsenin toprağına bununla saldırıda bulunamayız. Ülkemize bir füze atılırsa, uçak saldırısı olursa bizi koruyacak sistem. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması lazım. Tek amacımız ülkemizi ve halkımızı savunmak. 90'lı yıllardan beri arayışımız sürüyor. Türkiye artık pazar değil, pazar olmaktan bıktık.

"OLUMLU CEVAP VEREN RUSYA"

Bunun için ortak arıyoruz, işbirliği arıyoruz. Çin, Rusya, Avrupa, ABD. Bunlarla görüşmeler yapıldı. Geldiğimiz noktada olumlu cevap veren Rusya. Bu cevaba istinaden Rusya ile görüşmeler gelişti ve anlaşma imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca söylediği gibi bu iş bitti. İmzalandı ve bitti. Dolayısıyla bu işin bittiğini biliyoruz, geciktirme olabilir mi şu olabilir mi, bu olabilir mi? Karşı taraftan ifadeler var, teklifler var.

"KASIM AYINDA 2 UÇAK GELECEK"

Bunun bir şekilde F-35'e bağlanması da ayrı bir güçlük. F-35 konusunda 9 ortak var. Muhataplarımıza söyledim. F-35 ortaklık anlaşmasının herhangi bir yerinde "Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır gibi bir madde var mı?" dedim. Payımızı ödedik mi? Ödedik. Bu işin başında bir hanımefendi var. ABD Savunma Bakan Yardımcısı. Türkiye ortaklık paylarını hiç aksatmadan ödeyen ülke, 1 milyar 200 milyon. Ortak üretim çerçevesinde bize sipariş verilen malzemeler var. Aksaksız ve eksiksiz zamanında üreten ülke. Biz başka ne yapacağız ortak olarak. Her ülkenin savunma hakkı var. Kendimizi savunacağız. Bizim F-35'le ilgili ortaklığımız devam ediyor. 4 uçak teslim edildi, 4 pilotumuz var, 47 astsubayımız var. Kasım ayında iki uçak gelecek. Bu uçaklar geldiğinde konuşlanacakları yer Malatya hava üssü. Oradaki inşaatlar planlandığı şekilde devam ediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Beklentimiz de F-35'lerin planlandığı şekilde sürdürülmesi.

"F-35'İ TESLİM ETMEKTEN KORKUYORSUNUZ"

Benim söylediklerime itiraz eden kimse yok. İş geliyor, teknoloji transferine. Biz nasıl dostuz dedik. Türkiye-ABD stratejik ortak. Her konuşmada Türkiye stratejik ortak diye konuşuyorlar. Siz şimdi bize F-35'i teslim etmekten korkuyorsunuz. Rusya bize çok daha gelişmiş çok daha komplike bir silah sistemi veriyor. Rusya çalınacağından korkmuyor mu?

Hakkımızı hukukumuzu sürekli masaya koymaya devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasını bekliyoruz. "Önümüzdeki aylarda S-400'ün parçaları gelince biz de CAATSA yaptırımlarını harekete geçireceğiz" diyorlar. Biz duygusal hareketler yapıp herhangi bir yanlışa düşmemek için sükûnetle, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Böyle bir duruma gelindiğinde ne yapılabilir, onların da hazırlıklarını yapıyoruz.

"S-400'LERİ ALIYORUZ"

Patriot'larla ilgili 28-29 Mart'ta fiyat, teknoloji transferi, upgrade, ortak üretim bakımından bazı şartları yenilemişler, tam istenildiği gibi olmasa da kuruluşlarımız cevaplarını hazırlıyorlar. Biz ilkeli bir duruş içindeyiz. Karşımıza bazı şartlar getiriyorlar. Biz de onlara sözleşmeyi yaptık diyoruz. Biz, "done deal" diyoruz. Onlar, "No deal, done deal" diyorlar.

Savunma sanayisinde çeşitlilik esastır. Makul seviyelerde harp sistemlerinin bulundurulması silahlı kuvvetler için zenginlik olabilir. Biz Samp-T, Patriot için görüşüyoruz; S400'leri alıyoruz.

"İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Uçaklara karşı füzelere karşı savunmamız söz konusu. Çok yer var korunması gereken. Bir-iki batarya yetmez. Suud, Katar'da bile 15-20 batarya var. Ortak çalışma Türk-Amerikan veyahut da NATO bir şekilde teknik personeli toplasınlar. S-400'lerle F-35'lerin birbirini etkilemesini önleyebiliriz diyorlar. Bizim teklifimiz bu. Objektif bir şekilde baksınlar. Mesafe, yazılım olabilir, teknik mesele olabilir. Biri çalışırken, diğeri kapatılır. Burada bir NATO üyesi ülke olarak T.C.'nin kendi hava savunma sistemini kurarken Avrupa, ABD dışında bir kaynağa yönelmesi onları rahatsız ediyor, irrite ediyor. Biz ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Biz bu konuda ilkeliyiz, alnımız açık, tutumumuz net.

S-400 eğitimleri için Rusya'ya personel gönderdiğimiz gerçek. Her birinin ayrı özelliği var. Silahçı, radarcılar var. Önümüzdeki aylarda bu devam edecek.

Rus askeri personeli gelebilir tabii.

Hazırlık yapıyor muyuz? Tabii ki. Bölgedeki tek devlet Türkiye. Dedik ya gözümüz açık, kulağımız açık, beynimiz açık olacak. Varsayımlara göre konuşmanın çok tehlikeli olduğunu öğrendik. S-400, Patriot, Samt-T götürüyoruz süreci. İnşallah sonu hayır olur diyoruz. Dünya yıkılır yeniden kurulur diyoruz. Belirlendikçe, sonuçlar ortaya çıktıkça biz de tedbirlerimizi alıyoruz."