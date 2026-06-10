17 önce yıl Ankara'da çalınan traktör, Yozgat'ta bulundu

Ankara’da yaşayan İsmail Ük ve Ayhan Ük kardeşlerin ortaklaşa satın aldığı ve tarım işlerinde kullandığı traktör, 2009 yılında kaybolduktan sonra uzun yıllar izine rastlanamadı. Aradan geçen 17 yılın ardından Yozgat’ın Çekerek ilçesinde ortaya çıkan traktör, yapılan incelemeler sonucunda gerçek sahiplerine teslim edildi.

2009’DA KAYBOLDU, 2026’DA BULUNDU

Uzun süre yapılan tüm aramalara rağmen sonuç alınamazken, 25 Nisan 2026 tarihinde Çekerek ilçesinden gelen bir telefon, yıllar süren belirsizliği sona erdirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede, traktörün yediemin otoparkında bulunduğu ve inceleme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

AKÜ DETAYI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Traktörün bulunmasında en kritik detay ise akü değişimi sırasında yapılan kontrol oldu. Yeni akü almak için işlem yapan kişiler üzerine başlatılan inceleme sırasında traktörün şase numarası kontrol edildi.

Yapılan karşılaştırmada, traktörün 18 plakalı sahte plaka taşıdığı ve aracın İsmail Ük ile Ayhan Ük kardeşlere ait olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine araç, resmi kayıtlara geçirilerek yasal sürecin ardından sahiplerine teslim edildi.

“İNANAMADIM, TELEFONU KAPATTIM”

Traktörün bulunduğu haberini ilk aldığında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten İsmail Ük, süreci duygusal ifadelerle anlattı. Telefonla gelen habere önce inanamadığını söyleyen Ük, heyecandan görüşmeyi sonlandırdığını ifade etti.

Yeniden arandığını ve bilginin doğrulandığını belirten Ük, uzun yıllar sonra gelen bu haberin kendilerini büyük bir mutluluğa boğduğunu söyledi.

AİLEDE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Traktörün bulunmasının ardından İsmail Ük’ün, ilk olarak ailesini aradığı öğrenildi. Özellikle annesinin, haberi ilk duyduğunda inanmakta zorlandığı ve duygusal anlar yaşadığı belirtildi.

Aile bireyleri, yıllar sonra gelen bu gelişmeyi “yeniden kavuşma” olarak nitelendirerek büyük sevinç yaşadı.

17 YILLIK ARAYIŞIN ARDINDAN TESLİMAT

Sorgun’daki yediemin otoparkına giden Ük kardeşler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından traktörlerini teslim aldı. Uzun yıllar sonra araçlarına yeniden kavuşan kardeşler, memleketlerine dönüş yoluna geçti.

“KAYBOLMASI BÜYÜK ZORLUK YAŞATTI”

İsmail Ük, traktörün kaybolduğu dönemde büyük zorluklar yaşadıklarını belirterek tarım işlerinde ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade etti. Komşularla ortak çözümler üretmeye çalıştıklarını söyleyen Ük, hiçbir aracın kendi traktörlerinin yerini tutmadığını dile getirdi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Traktörün bulunmasının ardından maddi ve manevi zararlarının giderilmesi için hukuki süreç başlatacağını belirten Ük, zamanaşımı nedeniyle kapatılan dosyanın yeniden değerlendirilmesi için girişimde bulunacağını söyledi.

“BU SADECE BİR TRAKTÖR DEĞİL”

Traktörün kendileri için sadece bir araç olmadığını vurgulayan Ük, yıllar sonra yaşanan bu kavuşmanın aile için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Yaşanan gelişmenin adeta geçmişle yeniden bağ kurmak gibi olduğunu söyledi.