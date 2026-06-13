Abdülkerim Bardakcı'nın 'Bismillahirrahmanirrahim' paylaşımı bazılarını rahatsız etti

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4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası bu sene ABD-Kanada ve Meksika ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

A Milli Futbol Takımı da 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yer almaya hak kazandı.

Milliler, D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

ABDÜLKERİM'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Milli futbolcu, üzerinde Türkiye forması bulunan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM"

Paylaşımına "Bismillahirrahmanirrahim" notunu ekleyen Bardakcı'nın gönderisi, kısa sürede ilgi gördü.

Milli futbolcunun paylaşımı, Dünya Kupası öncesinde taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

BAZILARINI RAHATSIZ ETTİ

Ancak söz konusu paylaşım bazı kesimler tarafından hedef gösterildi.

Paylaşımdan rahatsızlık duyan provokatörler Bardakçı'yı Arap seviciliği ile suçladı.

Abdülkerim Bardakcı'dan Dünya Kupası öncesi mesaj: Bismillahirrahmanirrahim

İSLAM VE MÜSLÜMANLIK HEDEF ALINDI

Paylaşımın altına yapılan bazı yorumlarda İslam dininin ve Müslümanların hedef alındığı görüldü.

Buna karşın birçok isim de Bardakcı'ya destek vererek İslam düşmanlığı içeren yorumlara tepki gösterdi.