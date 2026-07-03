Dönerek trafiği rahatlatan köprü: 24 saatlik yolu 4 dakikaya indirdi

İskoçya’nın mühendislik vizyonunu simgeleyen Falkirk Çarkı, Forth ve Clyde Kanalları ile Union Kanalı’nı birbirine bağlayarak deniz taşımacılığında devrim niteliğinde bir dönüşüme imza atıyor.

Dünyanın tek döner gemi asansörü olma unvanını taşıyan bu devasa yapı, teknolojik yetkinliği estetik bir tasarımla birleştirerek modern mühendisliğin sınırlarını zorluyor.

24 metrelik kot farkı asansörle aşılıyor

Geçmiş yıllarda iki kanal arasındaki 24 metrelik yükseklik farkını geçmek isteyen gemiler, 11 basamaktan oluşan geleneksel bir havuz sistemini kullanmak mecburiyetindeydi.

Bu zahmetli süreç, lojistik operasyonların tamamlanmasını tam bir güne yayarken, 2002 yılında hizmete giren Falkirk Çarkı ile bu süre yaklaşık 4 dakikaya kadar indi.

1.200 ton çelik kullanılarak inşa edilen yapı, 10 milimetrelik montaj hassasiyetiyle endüstriyel tasarım literatüründe seçkin bir konumda bulunuyor.

Arşimet ilkesiyle yüksek enerji tasarrufu

Yapının işleyiş mekanizması, antik Yunan bilgini Arşimet’in 'Kaldırma Kuvveti İlkesi' temel alınarak kurgulanıyor.

Her biri 300 ton su kapasitesine sahip iki dev hazne, sisteme gemi giriş yapsa dahi ağırlık dengesini muhafaza ediyor.

Hazneye giren gemi, kendi ağırlığına eşdeğer miktarda suyu dışarı ittiği için statik denge korunuyor.

Bu fiziksel avantaj sayesinde devasa mekanizmanın 180 derecelik dönüşü için yalnızca 1.5 kWh enerji harcanıyor; bu miktar yaklaşık sekiz ev tipi su ısıtıcısının tüketimine karşılık geliyor.

Dişli mekanizmasıyla güvenli geçiş

Çarkın dönüş hareketi esnasında gemilerin ve suyun dökülmesini engellemek amacıyla karmaşık bir gezegensel dişli sistemi devreye giriyor.

Ana yapı dönerken iç kısımda konumlanan bu dişliler, gondolları merkezin tersi yönünde hareket ettirerek gemilerin sürekli suya paralel kalmasını mümkün kılıyor.