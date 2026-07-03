Bu kasabada trafik yok, gürültü yok: 65 yıldır benzinli araç giremiyor

Modern dünyada trafik gürültüsü ve hava kirliliği şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası.

Ancak İsviçre’nin Zermatt kasabası bu genel kanının aksine sessizliği ve temiz havasıyla dikkat çekiyor.

1961 yılından bu yana benzinli araçların girişine izin verilmeyen kasaba, sürdürülebilir yaşamın ve huzurlu bir atmosferin küresel çapta örnek gösterilen merkezlerinden biri.

Elektrikli ulaşım ile sessiz bir yaşam

Matterhorn Dağı’nın eteklerinde yer alan Zermatt, ulaşım konusunda oldukça katı ve çevreci kuralları var.

1961 yılından beri kasaba sınırları içerisinde benzinli araç kullanımı yasaklandı.

Modernleşme süreciyle birlikte ihtiyaç duyulan ulaşım çözümleri ise tamamen elektrikli araçlara dayanıyor.

Kasaba içerisindeki dar sokaklarda küçük elektrikli taksiler, servis araçları, ambulanslar ve polis araçları hizmet veriyor.

Ziyaretçiler, araçlarını kasaba dışında bırakarak yolculuklarına tren veya elektrikli otobüslerle devam ediyor.

Yıl boyu doğa ve spor turizmi

Theodul Buzulu sayesinde yaz aylarında bile kayak yapılabilen kasaba, Avrupa’nın en yüksek kayak alanlarından birine ev sahipliği yapıyor.

3 bin metreyi aşan platformlardan 38 dağ zirvesi ve 14 buzulun aynı anda izlenebildiği bölge, doğaseverler için eşsiz bir panorama sunuyor.

Buzulların içine inşa edilen dünyanın en yüksek noktalarındaki Glacier Palace ve beş göl manzaralı 5-Seenweg yürüyüş rotası, bölgeye gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

İsviçre'nin temiz enerji üretimi sayesinde karbon salımı oldukça düşük olan kasaba, doğayla iç içe ve gürültü kirliliğinden uzak bir yaşam standardı sunuyor.