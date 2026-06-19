19-30 Haziran’da vizyonda hangi filmler olacak? İşte sinemalarda gösterime girecek filmler

Haziran ayının ikinci yarısı, hem dev bütçeli animasyonların dönüşüne hem de Hugh Jackman’ın başrolünü üstlendiği karanlık bir efsane yorumuna ev sahipliği yapıyor.

19 Haziran itibarıyla sinema salonlarında başlayan hareketlilik, ay sonuna doğru yeni DC evreni ve gerilim türündeki iddialı yapımlarla devam ediyor.

İşte 19-30 Haziran 2026 tarihlerinde vizyona girecek filmler:

Oyuncak Hikayesi 5 (19 Haziran): Pixar’ın efsanevi serisi, Andrew Stanton’ın yönetmenliğinde beşinci kez izleyiciyle buluşuyor. Buzz ve Woody’nin yeni macerası, animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekiyor.

Robin Hood’un Ölümü (19 Haziran): Hugh Jackman, Jodie Comer ve Bill Skarsgård’ı bir araya getiren yapım, efsanevi Robin Hood karakterine alışılmışın dışında, karanlık ve dramatik bir perspektif kazandırıyor.

Koloni (19 Haziran): Train to Busan yönetmeni Yeon Sang-ho’dan yeni bir soluk; zombi türünü yüksek aksiyon ve gerilimle harmanlayan iddialı bir yapım.

Normal (19 Haziran): Başrolünde Bob Odenkirk’ün yer aldığı, John Wick serisinin yaratıcı ekibinden çıkan, suç ve aksiyon türündeki sert bir hikaye.

Cinhar (19 Haziran): Yerli korku sinemasından yeni bir seçenek olarak salonlardaki yerini aldı.

Dante’nin Elinden (24 Haziran): Oscar Isaac, Gal Gadot ve Al Pacino gibi yıldızları buluşturan yapım, iddialı kadrosuyla dijital platformlarda prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Supergirl (26 Haziran): Yeni DC Sinematik Evreni’nin en önemli projelerinden biri olarak kabul edilen film, süper kahraman evreninde yeni bir dönemi başlatıyor.

Dikkat: Kıyamet! (26 Haziran): Liam Neeson ve Joe Keery’yi başrole taşıyan yapım, bilim-kurgu ve komediyi gerilim dolu bir atmosferde birleştiriyor.

Derin Kabus (26 Haziran): Yönetmen koltuğunda Renny Harlin’in oturduğu ve Aaron Eckhart’ın başrolde olduğu gerilim türündeki yapım, ayın son haftasına damga vurmayı hedefliyor.

Serseri (26 Haziran): Harris Dickinson yönetmenliğinde, Cannes Film Festivali’nden ödüllü bir drama olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.