Oytun Erbaş anlattı: Kronik yorgunluğa ne iyi gelir?

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Sağlık ve bilime dair merak edilenleri cevaplayan Prof. Dr. Oytun Erbaş'a Bilim Plus programında bu kez 'kronik yorgunluk' soruldu.

"KRONİK YORGUNLUĞA COVİD DE SEBEP OLDU"

Dinlenme ve uykunun geçirmediği bu yorgunluk hissine neyin sebep olduğunu ve neyin iyi geleceğini anlatan Erbaş, şu sözleri kullandı:

"Kronik yorgunluk ilginç bir şey gerçekten de dinlenememek yani. Bunun birçok sebebi var. Covid de bunu yaptı. Epstein Barr virüs de bunu yapar. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Kronik yorgunlukta vücutta devamlı bir iltihap var.

"TAURİN MADDESİ HEM ANNE SÜTÜNDE HEM ENERJİ İÇECEKLERİNDE VAR"

Bunu yurt dışında Çinliler ginseng iyi geliyor diyorlar. Gerçekten de iyi geliyor. Taurin iyi gelir bu konuda, turin amina asiti. Hatta enerji içeceklerinde vardır. Onun için enerji içecekleri çok hızlı enerji verirler, taurin olduğu için. Taurin anne sütünde de vardır bu arada.

"BEN OLSAM YEŞİL KAHVE İÇERDİM"

C vitamini de bunlara iyi geliyor. Ama ben size bir kür söyleyeyim. Özellikle ginseng bu konuda iyidir kullanabileceğiniz. Kafeik asit de iyidir, kahvenin içinde var.

Kahve de kronik yorgunlukta çok iyidir. Mesela turin ve kahve ikilisi. En ucuz kahvedir. Ben olsam özellikle yeşil kahve içerdim. Yeşil kahve, kavrulmamış kahve. Çünkü kavrulunca kafein asit azalıyor içindeki.