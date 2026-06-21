Giancarlo Esposito Müslüman Oldu: Suudi Arabistan'da şahadet getirdi

Amerikan sinema ve televizyonunun önde gelen isimlerinden Giancarlo Esposito, Suudi Arabistan'da çekilen yeni filmi sırasında İslam'a geçti.

'Breaking Bad' dizisindeki ikonik Gustavo 'Gus Fring' rolüyle dünya çapında tanınan 68 yaşındaki oyuncu, son görüntüleriyle gündeme geldi.

NAMAZ KILDIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Esposito, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, aksiyon filmi çekimleri sırasında yerel bir camide namaz kıldı.

Kayda alınan o görüntülerde Esposito'nun, prodüksiyon ekibinden ve bir yerel hizmet şirketi çalışanından oluşan grupla birlikte saf tuttuğu, rüku ve secdeye vardığı anlar yer aldı.

GIANCARLO ESPASITO KİMDİR?

Giancarlo Esposito, 26 Nisan 1958'de Danimarka'nın Kopenhag şehrinde İtalyan bir baba ve Afro-Amerikan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Katolik olarak yetiştirilen Esposito, gençliğinde rahip olmayı bile düşünmüştü.

Kariyeri boyunca 'Do the Right Thing', 'Malcolm X', 'The Mandalorian' ve özellikle 'Breaking Bad' ile 'Better Call Saul'daki Gus Fring performansı sayesinde Emmy ödüllü bir oyuncu haline geldi.