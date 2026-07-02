2 Temmuz Madımak Olayı nedir, ne oldu? Sivas Madımak Oteli'nde neler yaşandı?

1993 yılında Sivas'ta yaşanan ve Türkiye tarihinin en acı olaylarından biri olarak hafızalara kazınan Madımak Olayı, her yıl 2 Temmuz'da yeniden gündeme geliyor.

Aradan geçen yıllara rağmen olayın nedenleri, gelişimi ve Madımak Oteli'nde yaşananlar merak konusu.

1993 yılında ateşe verilen Madımak Oteli, onlarca kişiye mezar oldu.

Peki; Madımak Oteli'nde neler yaşandı, neden yakıldı? Sivas Katliamı nedir, neden oldu? İşte, olayın detayları...

MADIMAK OLAYI NEDİR

2 Temmuz 1993'te Kamuoyunda "Sivas Katliamı" olarak da anılan olayda, Pir Sultan Abdal Şenlikleri için kente gelen çok sayıda sanatçı, yazar, şair ve aydının konakladığı Madımak Oteli ateşe verildi.

Olay günü düzenlenen etkinliklerin ardından kent merkezinde toplanan kalabalık, çeşitli sloganlar eşliğinde Madımak Oteli'nin önüne yürüdü.

Saatler süren gerginlik sırasında otel ateşe verildi. Çıkan yangında otelde bulunan 33 sanatçı, yazar ve aydın ile 2 otel çalışanı yaşamını yitirdi.

Olaylar sırasında 2 gösterici de hayatını kaybetti. Böylece toplam can kaybı 37 oldu. Çok sayıda kişi ise yaralandı.

Yangında yaşamını yitirenler arasında şair Metin Altıok, yazar Asım Bezirci, şair ve hekim Behçet Aysan, halk müziği sanatçısı Hasret Gültekin ve halk ozanı Nesimi Çimen gibi isimler yer aldı.

Etkinliğin davetlilerinden yazar Aziz Nesin ise otelden sağ olarak kurtarıldı.

Olayın ardından çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve dava açıldı. Yıllar süren yargılamalar sonucunda çeşitli sanıklar hakkında ağır hapis cezaları verildi.

Madımak Oteli ise 2010 yılında kamulaştırıldı ve yapılan düzenlemelerin ardından 2011 yılında Sivas Bilim ve Kültür Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

NEDEN YAKILDI

Etkinliklere katılan Aziz Nesin'in, o dönem Salman Rüşdi’nin tartışmalı Şeytan Ayetleri kitabını Türkçe'de yayımlama girişimi yerel halk arasında büyük bir öfkeye yol açtı.

Aziz Nesin'in, "Bin yıllık Kur'an'a neden inanayım? Bu yüzden Müslüman değilim." sözünün gazetelerde yankılanması olayı iyice körükledi ve gerilimi tırmandırdı.

Şehirdeki yerel gazeteler ve bildiriler aracılığıyla, etkinliğe katılanların ve Aziz Nesin'in İslam dini ile değerlerine hakaret ettiği yönünde propagandalar yapıldı.

Cuma namazı çıkışında organize olan kalabalık bir grup, "Şeriat isteriz", "Sivas Aziz'e mezar olacak" sloganları eşliğinde valilik binasına ve ardından Madımak Oteli'ne yürüdü.

Otel çevresini saran yaklaşık 15 bin kişilik grubun saatler süren kuşatmasının ardından otel ateşe verildi.