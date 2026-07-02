Ahu Tuğba'nın kızı isyan etti: Annemin yedirdiği insanlar cenazede yoktu

2024 yılında Amerika'da hayatını kaybeden Ahu Yağtu'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğmuştu. Annesinin vefatından sonra zor günler geçiren Anjelik Calvin, yaşadıkları vefasızlığa isyan etti.

Calvin, Habib Babar’ın programına konuk oldu. Calvin, en çok kırıldığı konunun ise cenaze olduğunu belirtti.

"VEFASIZLAR"

Vefasızlıktan yakınan Anjelik Calvin “Annemin yıllarca yedirip içirdiği, dost bildiği insanların çoğu cenazeye bile gelmedi. Gerçek dostları onu son yolculuğuna uğurladı. Annemin cenazesi daha morgdayken, yıllarca onun ekmeğini yiyen bazı oyuncular çıkıp hakkında konuşmaya başladı. Bu büyük bir vefasızlıktı" dedi.

"ÖLÜM SARHOŞLUĞU YAŞIYORDU"

Calvin, annesinin ölümünden önceki son haftanın çok ağır geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Hiç uyuyamıyordu. Nedensiz şekilde ateşleniyordu. Sürekli kalbinin ağrıdığını söylüyordu. Elindeki tabağı bile tutamayacak kadar güçsüzleşmişti. Sanki ölüm sarhoşluğu yaşıyordu. Koluma dokundu ve ‘Ben gideceğim. Ben öleceğim günü bilirim. Bana bir şey olursa beni burada bırakma, vatan toprağına gömün’ dedi.”

"ANNEANNEMDEN SONRA"

Annesinin de içinde olduğu dünyadan rahatsız olduğunu belirten Anjelik Calvin, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal medyada yapılan paylaşımları gördükçe tiksiniyordu. İnsanların özel hayatlarını sergilemesini hazmedemiyordu.

"Anneannesini kaybettikten sonra büyük bir travma yaşadı. Koca çınar kadın adeta ürkek ve masum bir çocuğa dönüşmüştü.”