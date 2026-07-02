Chery, Tiggo 7 modeline yeni bir donanım seviyesi ekledi: İşte özellikleri

Chery, "For Family" (Aile İçin) yaklaşımını temel alarak geliştirdiği Tiggo 7 Comfort versiyonu ile kullanıcıların bütçelerine ve yaşam tarzlarına uygun esnek seçenekler sunmayı hedefliyor.

Yeni donanım paketi, markanın alıştığımız kalite ve güvenlik standartlarını çok daha geniş kitleler için ulaşılabilir bir seviyede tutacak.

COMFORT DONANIMINDA NELER VAR

Yeni Comfort donanımında, markanın kendini kanıtlamış 1.6 litrelik TGDI benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı (7DCT) görev yapmaya devam ediyor.

Bu güçlü kombinasyon, hem şehir içi günlük kullanımda hem de uzun hafta sonu seyahatlerinde yüksek performans, yakıt verimliliği ve konforlu bir sürüş deneyimini dengeli bir şekilde vadediyor.

STANDART OLARAK SUNULAN GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

Chery’nin "Safety For Family" felsefesiyle tasarlanan araçta, güvenliği artıran pek çok donanım standart olarak yer alıyor.

Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSD) ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri, şehir içi şerit değişimlerinden otoyol sürüşlerine kadar her senaryoda sürücülere güven veriyor.

SESSİZ, TEMİZ VE KONFORLU İÇ MEKAN

Günlük kullanım kolaylığını ön planda tutan Tiggo 7 Comfort; 6 yönlü elektrikli sürücü koltuğu, tamamen siyah şık iç mekan tasarımı ve temiz bir hava sağlayan PM2.5 hava filtreleme sistemiyle geliyor.

Ayrıca kabin yalıtımını artıran akustik ön ve yan camlar ile dinamik kılavuz çizgilerine sahip geri görüş kamerası, sürücü ve yolcuların yolculuk konforunu bir üst seviyeye taşıyor.