CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğluna uyuşturucu soruşturması

CHP'de sular durulmuyor.

Mutlak butlan sonrası çift başlılığın yaşandığı CHP'de belediye başkanları, il, ilçe başkanlarının adı yolsuzluk, taciz ve uyuşturucu iddialarına karışıyor.

Son olarak Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ'ın adı uyuşturucuya karıştı.

AKDAĞ VE OĞLU HAKKINDA UYUŞTURUCUDAN İŞLEM

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı kenevir ekimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

KENEVİR EKİMİ KAYDA ALINDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığınca asayiş olaylarının önlenmesi ve yasa dışı ekimle mücadele çalışmaları kapsamında istihbari bilgiler doğrultusunda, Çüngüş Kaymakamlığının izniyle ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlarla Elyos Mahallesi Kurtini mevkisindeki 103 ada 1 parselde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğüne ilişkin tespitlerde bulunuldu.

CHP İLÇE BAŞKANI FENA YAKALANDI

Görüntü incelemeleri sonucunda söz konusu faaliyetlerin bölgede arıcılık yaptığı belirtilen CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Zülfikar Akdağ tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Soruşturma kapsamında Çüngüş Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararı doğrultusunda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre Astra marka tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet 7,65 milimetre çapında fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

10 KÖK KENEVİR TESPİT EDİLDİ

Ormanlık alanda yapılan aramada ise 10 kök kenevir bitkisi ile 14 adet tohum yatağı tespit edildi.

Ayrıca yasa dışı ekim yapılan bölgenin yerini belirlemek amacıyla ağaçlara asıldığı belirtilen 3 poşet ile otlar arasına gizlenmiş 4 su bidonuna kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu.

SUÇU OĞLUNA ATTI

Başsavcılık açıklamasına göre, gözaltına alınan şüphelilerden Seyit Akdağ savcılık ifadesinde, kenevir bitkilerini oğlunun ektiğini, kendisinin olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Evinde ele geçirilen ruhsatsız tabancanın ise vefat eden babasından kaldığını, yaklaşık 20 yıldır evinde bulundurduğunu ve silahı kolluk kuvvetlerine kendi rızasıyla teslim ettiğini beyan etti.

Şüpheli Zülfikar Akdağ ise ifadesinde kenevir bitkilerini kişisel kullanımı amacıyla kendisinin ektiğini, babasının ekimle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Başsavcılık, Seyit Akdağ hakkında ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçundan, Zülfikar Akdağ hakkında ise kendi kullanımı için esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Çüngüş Sulh Ceza Hakimliği, her iki şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı ile belirlenen yerlere düzenli başvurma şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

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