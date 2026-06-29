2026 Çilek Dolunayı ne zaman? İşte Türkiye'den izleme saati ve detaylar

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Haziran Dolunayı, yani bilinen adıyla Çilek Dolunayı, bu gece yarısını takip eden saatlerde kendini gösterecek.

Hem astroloji tutkunları hem de gökyüzü fotoğrafçıları için unutulmaz bir gece yaşanması bekleniyor.

Bu dolunay, 30 Haziran 2026 Salı günü, saat 02.56 itibarıyla ufuk çizgisinden yükselmeye başlayacak.

Ay'ı en etkileyici ve büyük haliyle görmek isteyenler için ise doğuşundan sonraki ilk 1-2 saat en ideal zaman dilimi olacak.

İsmi neden Çilek Dolunay’ı?

Birçok kişi isminden dolayı Ay'ın pembe veya çilek kırmızısı bir renge bürüneceğini düşünse de, aslında durum biraz farklı.

"Çilek Dolunayı" ismi, Ay’ın renginden değil, tarihsel geleneklerden ve mevsimsel hasat zamanından geliyor.

Ancak yine de atmosferik koşulların etkisiyle Ay, kehribar ile pembe tonları arasında büyüleyici bir ışık yayarak gökyüzünü süsleyecek.

Gökyüzünü net görebileceğiniz, ufku açık ve yüksek bir noktada bulunmak, bu eşsiz manzarayı izlemek ve fotoğraflamak için en iyi yöntem olacak.