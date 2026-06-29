Müjdat Gezen tiyatro binasını 120 milyona gece kulübüne sattı: Atatürk büstü ortada kaldı

Ünlü tiyatro sanatçısı ve oyuncu Müjdat Gezen, yıllardır Kadıköy’de bulunan tiyatro binasını ve ilgili mülkünü işletti.

Pandemi döneminde tiyatro faaliyetlerini askıya alarak binayı bir eğlence kulübüne kiraya vermiş, aylık yaklaşık 1 milyon TL kira geliri elde etmişti.

120 MİLYON LİRAYA SATTI

Mülk, 120 milyon TL bedelle yeni gece kulübü sahibine devredildi.

Satış, özellikle binanın önündeki Atatürk büstünün yerinde bırakılması nedeniyle tartışma yarattı.

ATATÜRK BÜSTÜ ORTADA KALDI

Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak’taki eski tiyatro binası, gece kulübü olarak faaliyetine devam ediyor.

Binanın girişindeki Atatürk büstü, tiyatro döneminden beri orada bulunuyordu.

Müjdat Gezen, mülkü sattıktan sonra büstü kaldırmadı veya yeni sahiplere devretmedi; büst, sokakta bırakıldı.

BÜSTÜ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Gece kulübüne gelen müşteriler ve sokaktaki diğer işletmelerin müşterileri, Atatürk büstünü görünce şaşkınlık yaşadıklarını ifade ediyor.

İşletmeciler, büstün 'Müjdat Gezen'den kaldığını' belirterek herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını söylüyor.

ATATÜRK'LE İLGİLİ AÇIKLAMALARI GÜNDEME GELDİ

Büst, meyhanelerin yoğun olduğu bir sokakta gece kulübü önünde durmaya devam ediyor.

Sosyal medyada bazı yorumcular olayı 'Atatürk’ü demirbaş gibi bıraktı' şeklinde eleştirirken, Müjdat Gezen'in geçmişteki Atatürk'e ilişkin açıklamaları da gündeme geldi.

ELEŞTİRENLER İÇİN 'AŞAĞILIK KOMPLEKSİ' YORUMU YAPMIŞTI

Gezen, daha önce Atatürk'ü 'dünyanın kıskandığı karizmatik bir lider' olarak nitelendirmiş, eleştirenlerde 'aşağılık kompleksi' ve 'fiziki çirkinlik' gibi ifadeler kullanmıştı.

Daha önce kendi sanat merkezindeki Atatürk büstünün bir otobüs kazasını önlediğini anlatan Gezen, okulunda Atatürk temalı etkinlikler ve açıklamalar yapmıştı.