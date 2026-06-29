CHP'nin cevap veremediği iddialar: Özgür Özel'e helikopter, İmamoğlu'na 15 milyon euro

Türkiye siyasetinde son bir yıldır, CHP'nin skandalları gündemden düşmüyor.

Belediye başkanlarının yolsuzlukları, yasak ilişkileri ve koltuk savaşları tek tek kamuoyuna yansıyor, ortalığa dökülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü..." sözleriyle nitelediği durum, her gün daha rezil bir hal alıyor.

En büyük skandal ise CHP'li eski başkanlar Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın itirafçı olması ile patlak verdi.

Özel ve İmamoğlu'na yönelik gündemi sarsan ek ifadeler veren ikilinin son iddiaları da gündeme bomba gibi düştü.

Oğlu ve gelininin de itirafçı olduğu Muhittin Böcek, son ifadesinde Ekrem İmamoğlu'na verdiği rüşvetleri anlattı.

"EKREM BENDEN 15 MİLYON EURO İSTEDİ, 5 MİLYON EURO VERDİM"

2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyleyen Muhittin Böcek, "Benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Taleplerini karşılama sözü verdim.

Bu seçimde Antalya’nın çok sayıda ilçesini de kazanacağımı taahhüt ettim. Tüm ilçelerle ilgili çalışmamı da sundum. Bu şekilde yanından ayrıldım. Taahhüt ettiğim paranın kalanını, Ekrem tutuklandığı için gerçekleştirmedim." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL SIKORSKY HELİKOPTER İSTEDİ"

Yalım ise son ifadesinde, Özgür Özel'in kendisinden helikopter satın almasını istediğini iddia etti.

Helikopter çalışmasının parti yönetiminden gelen talep üzerine başladığını ifade eden yalım "Özgür Karabat benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek alınacak olan helikopterle alakalı araştırma yapmamı istedi. Bunun üzerine Güneydoğu Havacılık'ın sahibi Hasan Karadağ'a ulaştım.

Özgür Özel, alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti.

Bu helikopterlerden biri Türkiye'de, biri Dubai'de, biri de Almanya'da bulunuyordu.

Hasan Karadağ, helikopterlerin fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olduğunu söyledi.

Teknik detayları içeren sunum hazırlanıp iki hafta içerisinde Özgür Özel'e rapor verilecekti.” ifadelerini kullandı.

Yalım, daha sonra helikopterin alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.

"ARABAM ESKİ, YENİ KASASINI ALIN"

Yalım, Özel'in kendisinden Audi A8 aracının da eskidiği gerekçesiyle üst modelinin alınmasını istediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel 2022 model Audi A8 marka makam aracını kullanmaktaydı. Kendisi benimle irtibata geçerek aracın yaşının büyüdüğünü, eskidiğini ve yeni bir araç almak istediğini söyledi.

Daha önce şirketime ait Mercedes S400 marka model aracım olduğunu bildiği için kendine tahsisli olarak alınacak yeni aracın da aynı marka, modelin yeni kasası olmasını istedi. Benim şirketim adına kayıtlı araç filom olduğu için daha uygun şekilde bayilerden fiyat alabiliyordum.

Özel'in talebi üzerine makam aracı olarak kullanılmak üzere Ankara K**** isimli firmadan 1 tane S450d 4Matic L araç için 19 milyon 597 bin 233 lira, yine aynı marka model aracın farklı paketi için 20 milyon 209 bin 601 lira ve Mercedes Maybach S580 4Matic araç için 31 milyon 658 bin 698 lira fiyat teklifleri aldım ve bunu genel başkan Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettim."

CHP YALANLAYAMADI

Bu yenilir yutulur cinsten olmayan her biri milyonlarca euroluk iddiaya karşın ise CHP'den ses seda yok.

İki itirafçının ifadelerinin kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 2 gün geçmesine rağmen ne bir yalanlama açıklaması yapıldı ne de bir suç duyurusunda bulunuldu.

Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e alınacak helikopter için araştırma yaptım