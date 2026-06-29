Öğrenci affı TBMM gündemine geliyor

Üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için müjdeli haber...

Son olarak 2022 yılında gündeme gelen "öğrenci affı", 2026 ile birlikte yeniden gündemde.

Af talebi ise öğrencilerden geldi...

AK PARTİ GRUBU'NDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

AK Parti Grubu’nda da görüşmelerde bulunan öğrenciler, yeniden üniversiteye dönmek istediklerini dile getirerek, kanun çıkarılmasını talep etti.

Bunun akabinde de AK Partili vekiller harekete geçti.

TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK

AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunacak.

İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.

DÜZENLEME HANGİ MADDELERİ İÇERİYOR

Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NDA DA BAZI DÜZENLEMELER YOLDA

Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak.

Kanun teklifinin, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

YÖK BAŞKANI MESAJI VERMİŞTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde öğrenci affı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını duyurarak “Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı düzenlemeyi TBMM’ye sunacağız.” demişti.