2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 takım belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor...

Turnuvanın son 32 turunda tüm maçlar geride kaldı ve son 16 eşleşmeleri netlik kazandı.

Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek, son 16 turuna kaldı.

Bu turda Asya'dan takım yer almazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.

İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Kanada - Fas

Paraguay - Fransa

ABD - Belçika

Portekiz - İspanya

Brezilya - Norveç

Meksika - İngiltere

Arjantin - Mısır

İsviçre - Kolombiya

FİNAL 19 TEMMUZ'DA!

Öte yandan Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları 4-7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları 9-11 Temmuz, yarı final karşılaşmaları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı 18 Temmuz'da, şampiyonun belli olacağı final ise 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek.

Turnuvada finale, MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.