2026 KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri: KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

Kamu kurumlarında görev alma hayali kuran lise mezunları, KPSS sınav ve başvuru süreçlerini merak ediyor.

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi ile birlikte, on binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Ortaöğretim (lise) oturumu için başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.

Peki, adaylar başvurularını ne zaman yapacak?

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar için başvuru süreci 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Adayların işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için tanınan süre 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

ÖSYM, KPSS Ortaöğretim başvuru ücretini henüz resmi olarak açıklamadı. Başvuru ücretine dair net rakam, ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzu ile resmen duyurulacak.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek sınava katılarak ter dökecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.