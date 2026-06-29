2026 Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta? Burç burç etkileri

Gökyüzü, yine hareketli...

Astroloji tutkunlarının gündeminde ise Oğlak Dolunayı yer alıyor.

Burçları etkileyecek olan Oğlak Dolunayı için geri sayım başladı.

Dolunayın hangi gün ve saatte gerçekleşeceği araştırılırken, burçlar üzerindeki olası etkileri de merak konusu oldu.

Peki, 2026 Oğlak Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Oğlak Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Beklenen etkileri haberimizde...

OĞLAK DOLUNAYI NE ZAMAN 2026

Oğlak burcundaki Dolunay, 30 Haziran 2026 Salı günü Türkiye saatiyle (TSI) 02:56'da 8 derecede meydana gelecek.

BURÇLARA ETKİLERİ:

Koç: Kariyeriniz ve hedeflerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatında emek verdiğiniz konular sonuç verebilir.

Boğa: Eğitim, yurt dışı bağlantıları ve hukuki konular gündeme gelebilir. Geleceğe yönelik planlarınızı netleştirebilirsiniz.

İkizler: Ortak gelirler, krediler, borçlar ve miras gibi finansal konularda önemli kararlar alabilirsiniz.

Yengeç: İkili ilişkiler ve ortaklıklarda dönüm noktası yaşanabilir. Devam eden bir ilişki netleşebilir ya da yeni kararlar alınabilir.

Aslan: Günlük yaşam düzeniniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Rutinlerinizi gözden geçirebilirsiniz.

Başak: Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projelerinizde tamamlanma veya yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

Terazi: Ev, aile ve yaşam alanınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Taşınma, tadilat veya aile içi meselelerde sonuç alma zamanı olabilir.

Akrep: Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim trafiğiniz hareketlenebilir. Beklediğiniz bir haber gelebilir.

Yay: Maddi konular ön plana çıkıyor. Gelir-gider dengenizi yeniden düzenleyebilir, bütçenizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

Oğlak: Dolunay burcunuzda gerçekleşeceği için hayatınızda önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Kişisel hedefleriniz, dış görünüşünüz ve geleceğe dair planlarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Kova: Geçmişte kalan konular yeniden gündeme gelebilir. Dinlenmeye, ruhsal ve zihinsel olarak kendinize zaman ayırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Balık: Arkadaş çevreniz, sosyal hayatınız ve gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni projeler ve iş birlikleri gündeme gelebilir.