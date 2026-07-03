2026 Temmuz emekli maaşı zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Haziranda aylık enflasyon yüzde 0.99, yıllık enflasyon ise yüzde 32.11 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yılda iki kez enflasyon farkı yansıtılıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE), 6 aylık farkı zam olarak yansıyacak.

En düşük emekli maaşı 2026 Ocak’ta 20 bin lira olarak uygulanıyordu. Bu kesimin alacağı maaşın da aynı oranda artırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL SÜREÇ YAŞANACAK

Emekliler kök maaşına göre 6 aylık enflasyon farkları oranında zam alacaklar.

En düşük emekli maaşı uygulaması kök maaşa zam uygulamasından farklı olarak ele alınacak. Bu kararın Meclis’e sunulması, yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayınlanması şeklinde bir yasal sürecin gerçekleşmesi gerekiyor.

Kök maaşı belirlenecek en düşük maaşın altında olanların bu rakama ulaşması için devletin aradaki fark için destek vermesi bekleniyor.

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