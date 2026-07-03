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Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi

YouTube'dan yayınladığı stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi
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Deniz Göktaş isimli şahsın YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi, sosyal medyada gündem oldu.

Göktaş, gösteri sırasında mizah adı altında Kur’an-ı Kerim ile dalga geçti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.

Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI 

Yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi. 

Deniz Göktaş gözaltına alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)