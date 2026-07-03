300 yıldır ayakta: Hem turistlerin hem dizi yapımcılarının gözdesi oldu

Sultan 3. Mustafa tarafından 1763 yılında vakıflarına gelir sağlamak amacıyla yaptırılan Büyük Yeni Han, tarih boyunca pek çok farklı işleve ev sahipliği yaptı.

Osmanlı döneminde sarrafların merkezi olan han, 1868-1984 yılları arasında ise geçim sıkıntısı çeken vatandaşları korumak amacıyla kurulan Emniyet Sandığı'nın ilk merkezi olarak kullanıldı.

2000'li yılların başından itibaren ise han, gümüş el sanatları atölyeleri ve tekstilcilerin yeni adresi haline geldi.

Gümüş sanatının yeni merkezi

Gümüş Eşya El Sanatkarları Derneği Başkanı Şahin Karaman, tarihi bölgedeki hanların zamanla değiştiğini belirterek, "Gümüş el sanatları ustaları artık Büyük Yeni Han'a geldi. Şu an gümüş el sanatlarının merkezi haline geldi. 6 ayrı branştan 70'e yakın atölyemiz faaliyet gösteriyor" bilgisini paylaştı.

Handa ajur, sıvama ve kakmacılık gibi tekniklerle geleneksel Türk motiflerinin yanı sıra farklı kültürlere hitap eden objeler üretiliyor. Toplam 320 dükkanın bulunduğu handa, yaklaşık 640 kişiye istihdam sağlanıyor.

Turistlerin ve dizi yapımcılarının gözdesi

Tarihi dokusu sayesinde turistlerin yoğun ilgisini çeken Büyük Yeni Han, aynı zamanda dizi ve film çekimleri için de sıkça tercih ediliyor.

Karaman, "Bütün tarihi hanlara büyük ilgi var. Bizim Büyük Yeni Han daha ön planda. Dizilerde ve sosyal medyada tanıtıldı. Burada bayağı dizi çekildi ve hala hafta sonları dizi çekimleri devam ediyor, talep de çok" diyerek ilginin boyutunu özetledi.

Sanatseverlerin özel siparişler için de ziyaret ettiği handa, dünyanın dört bir yanından gelen turistler gümüş yemek takımlarından semaverlere kadar pek çok el yapımı ürüne ulaşabiliyor.

1971’den bu yana bölgede sanatını icra eden usta Aruş Taş ise Katar Emiri'nin eşine hazırladıkları devasa çatal, kaşık ve bıçak setinden bahsederek, dünya genelindeki devlet büyüklerinden ve iş insanlarından yoğun talep gördüklerini belirtti.