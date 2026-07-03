Haluk Levent'in topladığı AHBAP paralarının akıbeti merak ediliyor

Asrın felaketi 6 Şubat depremleri sırasında AHBAP Derneği üzerinde yardım için para toplama kampanyaları düzenleyen Haluk Levent'in adı, son günlerde kripto para piyasasında battı haberleriyle birlikte karşılıksız çek suçlarıyla anılıyor.

Karşılıksız çek soruşturması sonrası 70 milyon lira ceza alan Levent için deprem paraları da yeniden gündeme geldi.

Deprem paralarının nerelere harcandığına ilişkin belgelerle konuşacağını bildiren Levent, dün gece konuyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden kameranın karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

Ancak Haluk Levent paraların akıbetiyle ilgili ne bir belge gösterdi ne de tatmin edici bir açıklamada bulundu.

"7 MİLYAR LİRA TOPLANMADI"

İlk olarak derneğin deprem döneminde 7 milyar lira topladığı iddialarını reddeden Levent, "Deprem döneminde 4.39 milyar lira toplandı, bunun da 4.29 milyarlık kısmı bahsettiği kalemlere harcandı" dedi.

Belgeleri başka bir zaman yayınlayacağını duyuran Levent, Ahbap Derneği'nin başkanlığını da bırakacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

BELGELERİ GÖSTERİP AHBAP'TAN AYRILACAĞIM

“Taahhütleri yerine getirmemiş olabilirim. En yakın zamanda çözeceğim. Önümüzdeki aylarda, bu yılın sonunda yapılacak yeni denetimde, bu AHBAP Derneği döneminin sonrasındaki çalışmalarda ortaya çıkacak, ben de yeniden canlı yayına çıkıp belge göstereceğim sonrasında da Ahbap Derneği Başkanlığını bırakacağım”